В Новосибирской области женщина с шилом напала на дочку соседки, к которой приревновала мужа

Пострадавшую девочку доставили в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области 38-летняя женщина набросилась с шилом на дочь соседки, к которой она приревновала мужа. ЧП случилось 29 июля в селе Кульча.

— 38-летняя женщина, будучи нетрезвой, отправилась выяснять отношения со своей 37-летней соседкой, с которой они не поделили мужчину. Однако за мать заступилась ее 15-летняя дочь. В ходе ссоры женщина ударила девочку шилом 14 раз в грудь, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Пострадавшую девочку доставили в больницу. Напавшая на нее женщина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия по статье 111 УК РФ, сибирячке также предъявлены обвинения в покушении на убийство по статье 105 УК РФ.

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