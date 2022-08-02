Новосибирца, убившего невесту в день свадьбы, отправили в колонию на 18 лет

Новосибирский областной суд вынес приговор мужчине, убившему свою невесту в день свадьбы. Фото: СУ СКР по НСО
Новосибирский областной суд вынес приговор мужчине, убившему свою невесту в день свадьбы. Напомним, трагедия случилась в сентябре 2020 года в поселке Чик. Со своей возлюбленной сибиряк познакомился, когда отбывал наказание за другое преступление. И как только вышел на свободу — сыграл с ней свадьбу. Однако в разгар торжества что-то пошло не так: мужчина приревновал невесту к другим гостям и избил ее.
— Мужчина нанес 36-летней женщине удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. После этого скинул ее в овраг. От полученных травм женщина скончалась на месте, — сообщали тогда в Следственном комитете.
Гости вызвали полицию и сибиряка задержали. Свою вину он отрицать не стал. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима и 2 годам ограничения свободы.
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О страшном происшествии сообщили в соцсетях (подробнее).
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