Новосибирца, убившего невесту в день свадьбы, отправили в колонию на 18 лет

Новосибирский областной суд вынес приговор мужчине, убившему свою невесту в день свадьбы. Фото: СУ СКР по НСО

Новосибирский областной суд вынес приговор мужчине, убившему свою невесту в день свадьбы. Напомним, трагедия случилась в сентябре 2020 года в поселке Чик. Со своей возлюбленной сибиряк познакомился, когда отбывал наказание за другое преступление. И как только вышел на свободу — сыграл с ней свадьбу. Однако в разгар торжества что-то пошло не так: мужчина приревновал невесту к другим гостям и избил ее.

— Мужчина нанес 36-летней женщине удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. После этого скинул ее в овраг. От полученных травм женщина скончалась на месте, — сообщали тогда в Следственном комитете.

Гости вызвали полицию и сибиряка задержали. Свою вину он отрицать не стал. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима и 2 годам ограничения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тело нашли в овраге»: сибиряк убил свою невесту в день свадьбы

О страшном происшествии сообщили в соцсетях (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер