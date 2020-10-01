«Тело нашли в овраге»: сибиряк убил свою невесту в день свадьбы

По словам сибирячки, девушку убили в день свадьбы. Фото: «Инцидент Новосибирск».

В селе Прокудское Новосибирской области 29 сентября произошло убийство девушки. Об этом рассказала местная жительница в соцсетях.

— Девушка жила раньше в Оби, недавно стала жить в Чике, жила вместе с матерью в бараках возле железной дороги. Познакомилась с мужчиной, который сидел в тюрьме. После того как он вышел на свободу, они решили расписаться, и в этот же день он ее убил. Тело уволок через железную дорогу и выбросил в овраг. Все, что я знаю. Ужастики, — сообщила подписчица в группе «Инцидент Новосибирск».

Тело девушки нашли в овраге, следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: «Инцидент Новосибирск».

В СК НСО прокомментировали информацию.

— 29 сентября между 16 и 17 часами 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес 36-летней женщине удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. После этого скинул ее в овраг. От полученных травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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