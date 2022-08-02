В Новосибирске завершены поиски двух бабушек, сбежавших из спецучерждения

Женщин случайно заметили поисковики, не участвовавшие в поисках. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски двух бабушек 86 и 82 лет, которые пропали из спецучреждения по уходу за людьми, имеющими серьезными проблемы со здоровьем. Женщины ушли в неизвестном направлении во вторник, 2 августа.

— Пенсионерки были найдены очень далеко от места исчезновения, наших экипажей там не было. Однако, по счастливой случайности, в той местности на прогулке оказались два наших соотрядника, у которых несколько дней назад родилась дочка. Они остаются включенными в жизнь отряда, видели ориентировку, и, заметив похожих бабушек, оперативно об этом сообщили, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

За пенсионерками выехал экипаж поисковиков. С женщинами все в порядке, однако, пояснить, что сподвигло их уйти, они не могут. Вскоре их доставят обратно в учреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске из спецучреждения сбежали две бабушки

Одной из них 86 лет, другой – 82 года (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер