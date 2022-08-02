В Новосибирске из спецучреждения сбежали две бабушки

В Новосибирске ищут двух пенсионерок, сбежавших из спецучреждения. Фото: ЛизаАлерт НСО

Во вторник, 2 августа, в Новосибирске пропали Наталья Герасименко (Эсманская) и Раиса Чемисова (Соловьева, Корнева). Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Первой пропавшей 86 лет, второй – 82 года.

- Бабушки находились в специализированном социальном учреждении по уходу за людьми, имеющими серьезными проблемы со здоровьем, в том числе неврологического характера. Так вышло, что сегодня они покинули территорию учреждения. Бабушки не ориентируются во времени и в пространстве, не понимают, где находятся, не знают города. Как так вышло, что они ушли вдвоем – неизвестно. Сейчас самое важное бабушек найти и предотвратить их возможное передвижение по городу. Потому что добрые люди дезориентированным пожилым людям приобретают билеты на транспорт, - рассказала КП-Новосибирск Алеся.

Приметы Натальи Герасименко (Эсманской): рост 154 сантиметра, худощавого телосложения, седые короткие волосы, голубые глаза.

Была одета в синий домашний халат с цветочным принтом, ночную сорочку, носки и тапочки.

Приметы Раисы Чемисовой (Соловьевой, Корневой): рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы с сединой, серые глаза.

Была одета в черную майку с цветочным принтом, коричневые бриджи с белыми полосами и тапочки.

Всех, кто знает что-либо о местоположении бабушек, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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