«От ку-лихорадки нет вакцины»: что известно про тяжелую болезнь, которой 10 лет не было в Новосибирской области

В Новосибирской области клещи заразили двух человек ку-лихорадкой, от которой нет вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области зафиксировали два случая заражения ку-лихорадкой впервые за 10 лет. Это клещевая инфекция, которая передается при укусе и наползании клещей. Ее сложно диагностировать из-за отсутствия основных симптомов. Как сообщала КП-Новосибирск главный инфекционист региона Лариса Позднякова, два пациента из сельской местности болели крайне тяжело.

– От ку-лихорадки нет вакцины. Прививка от клещевого энцефалита защищает только от клещевого энцефалита. Ку-лихорадка лечится только в стационаре специально обученными людьми. Это серьезное заболевание, – рассказала КП-Новосибирск Лариса Позднякова.

Человек может подхватить ку-лихорадку от зараженного мяса, молока и даже воды, прикосновения или вдыхания бактерии при уходе за больными животными, а также через укус клеща. Убивает бактерию в течении 10 минут обычное кипячение зараженного продукта. Чаще всего заражению подвержены фермеры и сельскохозяйственные работники.

Среди большого разнообразия симптомов лихорадки можно выделить высокую температуру до 40 градусов, слабость и боли по всему телу. Сильно краснеет лицо, может появиться сыпь. При тяжёлом течении у пациентов наблюдают бессонницу, поражение оболочек головного мозга и очень сильное головокружение.

Обычно люди болеют ку-лихорадкой в течение трех недель. Пациентов кладут в стационар и лечат антибиотиками, антигистаминными, купируют симптомы. Смертность от этой болезни составляет всего 1 %.

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