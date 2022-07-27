В Новосибирской области зафиксировали два случая редкой ку-лихорадки после покусов клещей

В Новосибирской области клещи заразили двоих человек ку-лихорадкой. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области отмечают резкое увеличение активности клещей. Количество случаев энцефалита увеличились в 2 раза по сравнению с прошлым годом, боррелиоза – в 3. Кроме того, зафиксировали два случая редкой ку-лихорадки. Об этом в среду, 27 июля, КП-Новосибирск рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

– На протяжении 10 лет подобных случаев на территории региона не регистрировали. Оба пациента из области, из сельской местности, – сообщила КП-Новосибирск Лариса Позднякова.

Ку-лихорадка – крайне опасное заболевание с тяжелым течением и летальными исходами. Однако оба пациента остались живы и уже поправились. Главный инфекционист региона уточнила, что тяжело болеют преимущественно невакцинированные пациенты. Прививку рекомендуют ставить осенью, затем вторую через месяц, а после – раз в год.

Напомним, ранее главный инфекционист Новосибирской области раскрыла причину массового нападения клещей летом 2022 года.

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