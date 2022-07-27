Главный инфекционист Новосибирской области раскрыла причину массового нападения клещей летом 2022 года

Инфекционист раскрыла причину массового нападения клещей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летом 2022 года в Новосибирской области в 2 раза увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом. По последним данным, в регионе зарегистрировано больше 14 тысяч случаев покусов. В среду, 27 июля, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала КП-Новосибирск, с чем связана необычная активность клещей в этом году.

– Мы в сезоне клещевого энцефалита, потому что природа не терпит пустоты. Ученые заметили закономерность, что активизация клещей происходит каждые 6-8 лет, – объяснила КП-Новосибирск инфекционист. – Причина в том, что во время эпидемии коронавируса люди не так много выходили на природу, поэтому и случаев покусов было меньше. Также реже вакцинировались от клещевого энцефалита.

Как отметила Лариса Позднякова, на сегодняшний день заболевания протекают крайне тяжело с инвалидизацией и летальными исходами. Преимущественно тяжелое течение болезни отмечают у невакцинированных пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber