В Новосибирске стартовал ремонт Октябрьского моста

В Новосибирске приступили к ремонту Октябрьского моста. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Новосибирске с начала августа приступили к ремонту Октябрьского моста. Об этом рассказали в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».

Коммунальный мост 1955 года постройки будут ремонтировать больше двух лет за 2,2 миллиарда рублей.

На мосту заменят асфальтобетон, установят новые ограждения с перилами. Также рабочие заменят освещение, систему водоотвода и разберут проход для пешеходов.

По плану ремонт должны завершить к концу 2024 года.

Напомним, в понедельник из-за начала работ на мосту и сужения проезжей части образовались огромные пробки.

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