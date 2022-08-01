В Новосибирске на Октябрьском мосту образовались серьезные пробки

В Новосибирске Октябрьский мост сковали пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 1 августа, водители застряли в серьезной пробке на Октябрьском мосту. Информация о заторе появилась в сервисе 2ГИС.

Пробки образовались с самого утра. Из-за этого некоторые новосибирцы опоздали на работу.

По данным 2ГИС, причина серьезного затора в дорожных работах.

- Проезжую часть сузили в связи с ремонтом моста, - объяснили в сервисе.

Как рассказал один из водителей, мост парализовало в оба направления.

На данный момент пробки в городе оценивают в четыре балла.

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