В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели пчел в Новосибирской области

В Россельхознадзоре объяснили массовую гибель пчел. Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Россельхознадзора нашли причину внезапной массовой гибели пчел на пасеках региона. Пострадали хозяйства в Новосибирском, Доволенском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Тогучинском и Ордынском районах. Начались проверки использования химических добавок на агрофермах. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

– Организации, осуществляющие обработки, не доводят информацию до населения ближайших деревень по поводу сроков и порядка применения опасных веществ. То есть не размещаются объявления в местных СМИ, либо указываются неполные сведения о применяемых пестицидах, нарушаются сроки подачи такой информации и не соблюдаются санитарные разрывы – не менее 300 метров от населенных мест, – объяснили в управлении.

Специалисты выезжают на внеплановые проверки на агрофермы, расположенные в опасной близости от пасек. Скоро проверят пять компаний в Новосибирском, Ордынском, Куйбышевском и Колыванском районах. Ущерб от действия пестицидов для пасечников существенный. Ранее КП-Новосибирск писала, в каких количествах вывозят трупы пчел.

– Одна медоносная пчелосемья стоит от 10 тысяч рублей, а «отводки» – это те, кто еще растет и только потом сможет приносить мед – от 5 тысяч рублей, – рассказывала КП-Новосибирск пчеловод Лариса. – Если говорить про мед в цифрах, то мы потеряем больше 1 миллиона рублей.

Во время исследования в лабораторию отправляют образцы погибших пчёл и растущих рядом растений. Ученые сравнивают количество пестицидов, оставшихся в них.

Если Россельхознадзор обнаружит превышение нормы, компания попадет под статью 8.3 КоАП РФ о нарушении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Фермерам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по статье грозит штраф до пяти тысяч рублей. Юридическому лицу – штраф до ста тысяч рублей.

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