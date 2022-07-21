«Вывозим их трупы тележками»: в Новосибирской области погибли миллионы пчел

У Ларисы и Игоря погибло 80 пчелосемей. Фото: предоставлено Ларисой

Пчеловоды Новосибирского района в Новосибирской области переживают бизнес-катастрофу. Они лишились пчел. Трупы насекомых были обнаружены в прошлые выходные, пострадавшие уже обратились в надзорные органы. Кого винят пчеловоды и что грозит «убийцам» - в материале КП-Новосибирск.

ОБ ОБРАБОТКЕ ПОЛЕЙ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, НО...

Лариса и Игорь Н. владеют пасекой больше 30 лет. Одно время база с пчелами находилась в селе Чик, но в прошлом году они перевезли ее в поселок Малиновка в Новосибирском районе. Этим летом несколько ульев перенаправили также в деревню Алексеевка, что неподалеку.

- Мы прекрасно пережили прошлое лето. По соседству есть агроферма, выращивающая зерновые, кормовые культуры, и проблем не было, - рассказала КП-Новосибирск Лариса, пчеловод.

ЧП произошло 17 июля. Игорь обратил внимание, что пчелы не летают. Пошел проверить, что случилось.

- Муж подошел к ульям, а там все пчелы мертвые. У нас погибло около 4 миллионов пчел. Мы долго не могли понять, в чем дело. Предупреждение об обработке полей было только в ночь с 13 на 14 июля. В эти даты мы пчел не выпускали, все прошло нормально, - говорит женщина.

Мертвых пчел вывозили на тележках. Фото: предоставлено Ларисой

По словам пчеловода, трупы насекомых вывозили тележками. Как удалось выяснить, пчелы погибли и еще в нескольких СНТ, находящихся неподалеку.

- Есть предположение, что виновата та самая агроферма. Скорее всего, обработку проводили не только в указанную ночь, но и днем 17 июля. Химикаты разрешено распылять только ночью, потому что ночью пчелы не летают, а если вещество разведено правильно, то к утру оно для насекомых уже не опасно, - объясняет Лариса. - А у нас даже муравьи умерли!

«ПОТЕРЯЛИ МЕД И ПЧЕЛ»

Ущерб даже в отдельно взятом хозяйстве существенный.

- В этом году мы можем остаться без 2 - 3 тонн меда. Мы еще не считали точно. В ульях есть нектар, но для того, чтобы сделать из него мед, нужны пчелы. Где их взять? Одна медоносная пчелосемья стоит от 10 тысяч рублей, а «отводки» - это те, кто еще растет и только потом сможет приносить мед - от 5 тысяч рублей, - называет цифры пчеловод Лариса. - Если говорить про мед в цифрах, то мы потеряем больше 1 миллиона рублей.

Эти пасечники уже вызвали специалистов. Они написали заявление в полицию и сдали пчел на экспертизу.

НЕ ЖУЖЖАТ

Еще один пострадавший пчеловод - Игорь Горянин. Уже 15 лет его пасека стоит недалеко от села Быково в Новосибирском районе.

- У меня было около 60 пчелосемей. Мне прислали объявление, что с 13 на 14 июля будет проводиться обработка полей. Я приехал на пасеку, немного прикрыл ульи: совсем закрывать нельзя, иначе пчелы погибнут. После приехал и снова открыл, - поделился с КП-Новосибирск Игорь Горянин, пасечник.

У Игоря пострадало около 60 пчелосемей. Фото: предоставлено Игорем Горяниным

По словам мужчины, мертвых пчел на пасеке он обнаружил 17-го числа. Приехал посмотреть обстановку и обнаружил, что его труженицы не жужжат.

- В прошлом году мор пчел тоже был, но нас коснулся по минимуму. В этом году как все с Барышево и Кольцово началось, так к нам и пришло. Я еще не все ульи посмотрел, чтобы понять масштабы катастрофы, - уточняет мужчина.

Игорь вызвал комиссию, взявшую пчел на пробы, чтобы понять, от чего они погибли. Написал заявление в полицию.

- Я планирую идти до конца. Ущерб больше миллиона рублей. Кто это все будет восстанавливать? - возмущается пасечник. - Сейчас вместе с юристом готовим документы.

Комментарий юриста

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу, защищающему права пчеловодов. Он рассказал, кто и по каким статьям будет наказан за мор насекомых.

- Здесь предусмотрено два вида ответственности: уголовная и гражданско-правовая. Если пчеловод понес ущерб в крупном размере, то здесь усматривается наказание по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Также здесь предусматривается ответственность по статье «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений», - прокомментировал КП-Новосибирск юрист.

Гражданско-правовая ответственность коснется юридического лица или главу фермерского хозяйства. Он и будет оплачивать ущерб.

- Опыт взыскания денег есть и в Новосибирской области, даже в рамках гражданского спора одному пчеловоду удалось отсудить около 1 миллиона рублей. По России таких примеров много, - добавляет эксперт.

КП-Новосибирск отправила запрос в управление Россельхознадзора, чтобы узнать, как контролируется происходящее и как обстоит ситуация с мором пчел в настоящее время.

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