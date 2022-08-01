В Новосибирске в ДТП пострадала женщина на учебном автомобиле

В Новосибирске в аварии пострадала женщина на учебном автомобиле. Фото: АСТ-54
В понедельник, 1 августа, произошло ДТП с участием автобуса и учебного автомобиля марки Renault Logan. В результате аварии пострадала женщина-ученик, находившаяся за рулем легковушки, сообщили в ГИБДД.
Напомним, автобус протаранил учебный автомобиль на улице Объединения.
Как рассказали в ГИБДД, 33-летняя женщина-ученик находилась в машине вместе с инструктором, когда произошла авария.
- В результате ДТП пострадал водитель-ученик Renault Logan, женщина 1989 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, - отметили в Госавтоинспекции.
Неизвестно, какие травмы получила сибирячка. На данный момент экипаж ДПС устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске автобус врезался в учебный автомобиль.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер