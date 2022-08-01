В Новосибирске в ДТП пострадала женщина на учебном автомобиле

В Новосибирске в аварии пострадала женщина на учебном автомобиле. Фото: АСТ-54

В понедельник, 1 августа, произошло ДТП с участием автобуса и учебного автомобиля марки Renault Logan. В результате аварии пострадала женщина-ученик, находившаяся за рулем легковушки, сообщили в ГИБДД.

Напомним, автобус протаранил учебный автомобиль на улице Объединения.

Как рассказали в ГИБДД, 33-летняя женщина-ученик находилась в машине вместе с инструктором, когда произошла авария.

- В результате ДТП пострадал водитель-ученик Renault Logan, женщина 1989 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, - отметили в Госавтоинспекции.

Неизвестно, какие травмы получила сибирячка. На данный момент экипаж ДПС устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске автобус врезался в учебный автомобиль.

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