В Новосибирске автобус врезался в учебный автомобиль. Фото: "АСТ-54".
В понедельник, 1 августа, в Новосибирске на улице Объединения автобус протаранил учебный автомобиль. Кадры с места происшествия появились в соцсети.
– ДТП произошло напротив дома №90 на улице Объединения. Автобус №34 врезался сзади в учебный автомобиль, – уточнили в паблике «АСТ-54».
По словам очевидцев, авария незначительно затруднила движение на участке.
На кадрах к посту видно, что бампер учебного авто получил заметные повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
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