В Новосибирске автобус врезался в учебный автомобиль. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 1 августа, в Новосибирске на улице Объединения автобус протаранил учебный автомобиль. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

– ДТП произошло напротив дома №90 на улице Объединения. Автобус №34 врезался сзади в учебный автомобиль, – уточнили в паблике «АСТ-54».

По словам очевидцев, авария незначительно затруднила движение на участке.

На кадрах к посту видно, что бампер учебного авто получил заметные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber