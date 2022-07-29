В Новосибирске из загоревшейся в высотке квартиры эвакуировали трех человек

Пожар в высотке в микрорайоне Горский удалось потушить. Фото: Михаил ДОКУКИН\ГУ МЧС по НСО
Пожар в высотке в микрорайоне Горский удалось потушить. Об этом рассказали в областном МЧС. При помощи специальных устройств из жилья удалось эвакуировать трех человек.
— На ликвидацию возгорания было потрачено около 15 минут. Когда пожарные прибыли на место, у квартиры горел балкон. В самой квартире горел балкон. Параллельно с тушением пожара, с верхних этажей при помощи спасустройств эвакуировали трех человек. Сами, еще до прибытия спасателей, из дома эвакуировались десять жильцов, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве также отметили, что в результате случившегося никто не пострадал. Тушили пожар при помощи автолестницы.
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