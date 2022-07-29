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Происшествия29 июля 2022 15:01

В Новосибирске на 7 этаже многоэтажки загорелась квартира

На месте работают пожарные
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске на горском микрорайоне случился пожар.

В Новосибирске на горском микрорайоне случился пожар.

Фото: Михаил ДОКУКИН

В Новосибирске на Горском микрорайоне,50 случился пожар. Загорелась квартира на 7 этаже многоэтажки. ЧП случилось вечером в пятницу, 29 июля.

- Из горящего дома сейчас идет эвакуация, прибыли пожарные с автолестницей, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

На месте работают пожарные.

На месте работают пожарные.

Фото: Михаил ДОКУКИН

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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