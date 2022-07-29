В Новосибирске на 7 этаже многоэтажки загорелась квартира

В Новосибирске на горском микрорайоне случился пожар.
Фото: Михаил ДОКУКИН
В Новосибирске на Горском микрорайоне,50 случился пожар. Загорелась квартира на 7 этаже многоэтажки. ЧП случилось вечером в пятницу, 29 июля.
- Из горящего дома сейчас идет эвакуация, прибыли пожарные с автолестницей, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
На месте работают пожарные.
Фото: Михаил ДОКУКИН
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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