Ученые прокомментировали землетрясение в Сибири

Ученые-сейсмологи прокомментировали землетрясение в Новосибирске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ученые-сейсмологи прокомментировали землетрясение в Новосибирске, случившееся вечером в пятницу, 29 июля. Не сильные, но ощутимые толчки особенно остро ощутили обитатели высоток.

— Поскольку эпицентр находился крайне далеко, до Сибири, и в частности до Новосибирской области дошли совсем небольшие колебания. Некоторые могли их не заметить, и уж конечно — они абсолютно не опасны. Если в самом эпицентре интенсивность толчков достигала до 7. 7 баллов, то до Новосибирска мог дойти только, грубо говоря, 1 балл, — рассказал КП-Новосибирск директор Алтае-Саянский филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов .

Ученый также отметил, что некоторые люди могли ощущать колебания острее. Это зависит от высоты здания и прочности грунта, где оно находится.

Кстати, подземные толчки ощутили не только жители Новосибирской области, но и соседних регионов. Немного «качало» жителей Томской области, а жители Кемеровской области отметили, что их «качнуло» намного сильнее — некоторые даже успели испугаться и подумать, что «сходят с ума».

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