Мэр Новосибирска Локоть занял 66-тое место в рейтинге глав российских городов

Мэр Новосибирска занял 66-тое место в рейтинге глав российских городов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался на 66-той строчке в рейтинге российских градоначальников. Исследование провели центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве РФ.

Еще в апреле-мае мэр Новосибирска располагался на 63-й строчке.

В исследовании оценивают деятельность мэров различных городов РФ и крупных финансово-промышленных центров страны.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть отправил свою однодневную зарплату на Донбасс.

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