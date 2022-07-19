Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отправил свою однодневную зарплату на Донбасс

Анатолий Локоть отправил свою однодневную зарплату на Донбасс. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отправил жителям Беловодского района Луганской народной республики все, что заработал за день. Об этом градоначальник заявил в своем официальном Telegram-канале.

– Надо налаживать мирную жизнь, восстанавливать инфраструктуру, собирать урожай, готовить школы к учебному году. Помочь Беловодскому району может каждый новосибирец, перечислив посильную сумму в специальный фонд поддержки жителей района, – рассказал мэр.

По данным на 5 июля, новосибирцы собрали уже больше 12 миллионов рублей. Помочь можно по реквизитам на сайте ассоциации «Интеграция».

Напомним, ранее власти Новосибирской области рассказали о проделанной работе в Беловодском районе ЛНР.

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