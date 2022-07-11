Власти Новосибирской области рассказали о проделанной работе в Беловодском районе ЛНР

Возможно, что местные жители сами будут восстанавливать разрушенное жилье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка рассказал о проделанной работе в Беловодском районе ЛНР, над которым регион взял шефство. По словам замгубернатора, район аграрный и специализируется на зерновых, его населяют более 26 тысяч человек, проживающих в 33 населенных пунктах.

— Побывавшие в районе наши специалисты рассказали, что он пострадал не сильно. Кроме одного села, где разрушили дома и объекты социальной сферы. Состояние дорог в целом удовлетворительное, хотя некоторые участки нуждаются в ремонте. Электрические сети тоже практически не пострадали, — рассказал Семка ЧС-ИНФО.

По его словам, первое, что нужно сделать в Беловодском районе — подготовиться к отопительному сезону. А это будет непросто, потому что придется менять котельное оборудование на газовое. Также на первых местах восстановление уничтоженного жилья. Однако здесь власти еще не решили, как сделать лучше, возможно, что местным жителям выделят материалы, чтобы они сами занялись ремонтом.

— В число задач номер один входит также оказание помощи аграриям района в проведении уборочной кампании, которая уже вовсю идёт, но сил и средств для её скорейшего завершения не хватает. Ещё одна проблема — подготовка образовательных учреждений района к новому учебному сезону. Некоторые из них требуют текущего, а то и капитального ремонта, — добавил Семка.

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