В Мочище под Новосибирском начали устанавливать знаки «Движение запрещено»

Знаки «Движение запрещено» начали устанавливать в Мочище.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На станции Мочище в Новосибирской области начали устанавливать знаки «Движение запрещено». Об этом сообщили в ТУАД.
Напомним, ограничения движения будут действовать 31 июля. Причина в проведении авиационного спортивного фестиваля «Будем жить!».
Дороги временно перекроют с 6:00 до 16:00. Проехать нельзя будет по участкам «23 км а/д «Н - 2141» – Локти», а также на участке км 20+510 – км 27+530 «Новосибирск – Сокур». Более того, будет перекрыта дорога от Пашинского переезда до станции Мочище.
Ранее КП-Новосибирск писала, что движение будет открыто по Северному объезду. Ремонт на нем как раз остановят в день авиашоу.
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