В Мочище под Новосибирском начали устанавливать знаки «Движение запрещено»

Знаки «Движение запрещено» начали устанавливать в Мочище. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На станции Мочище в Новосибирской области начали устанавливать знаки «Движение запрещено». Об этом сообщили в ТУАД.

Напомним, ограничения движения будут действовать 31 июля. Причина в проведении авиационного спортивного фестиваля «Будем жить!».

Дороги временно перекроют с 6:00 до 16:00. Проехать нельзя будет по участкам «23 км а/д «Н - 2141» – Локти», а также на участке км 20+510 – км 27+530 «Новосибирск – Сокур». Более того, будет перекрыта дорога от Пашинского переезда до станции Мочище.

Ранее КП-Новосибирск писала, что движение будет открыто по Северному объезду. Ремонт на нем как раз остановят в день авиашоу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber