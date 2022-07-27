В день авиашоу в Мочище 2022 остановят ремонт Северного объезда

Ремонт Северного объезда под Новосибирском остановят в день проведения авиашоу.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В воскресенье, 31 июля, в день проведения авиашоу в Мочище 2022 остановят ремонт Северного объезда. Об этом сообщило правительство Новосибирской области.
- Основной путь подъезда к аэродрому – автодорога «Северный обход города Новосибирска». В этот день работы, связанные с ремонтом дороги, будут приостановлены, - рассказали в правительстве.
Проехать можно будет по двум полосам в каждом направлении.
Ранее КП-Новосибирск писала, какие дороги перекроют в Новосибирской области в день авиашоу.
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