Перекрытие дорог на авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года: карта перекрытий, список улиц

Авиашоу пройдет 31 июля на аэродроме Мочище.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Перекрытие дорог на авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года коснется не только дорог на станции Мочище, но и дороги Новосибирск — Сокур. Объезд организую через Северный обход. Также закроют дорогу от Пашинского проезда до станции Мочище. В день авиашоу по ней смогут проехать только местные.
Объез организуют по Северному обходу. Фото: Аэродром Мочище
— Ограничения ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения и для исключения пробок в направлении станции Мочище, — пояснили в региональном ТУАД.
Напомним, что до станции Мочище 31 июля пустят дополнительный транспорт: 26 электричек с интервалом движения около 10-15 минут. Первый утренний поезд отправится в 8:26, а последний — в 11:10. В обратном направлении поезда начнут ходить с 12:29 и до 15:50.
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