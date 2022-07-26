Перекрытие дорог на авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года: карта перекрытий, список улиц

Авиашоу пройдет 31 июля на аэродроме Мочище. Фото: Влад КОМЯКОВ

Перекрытие дорог на авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года коснется не только дорог на станции Мочище, но и дороги Новосибирск — Сокур. Объезд организую через Северный обход. Также закроют дорогу от Пашинского проезда до станции Мочище. В день авиашоу по ней смогут проехать только местные.

Объез организуют по Северному обходу. Фото: Аэродром Мочище

— Ограничения ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения и для исключения пробок в направлении станции Мочище, — пояснили в региональном ТУАД.

Напомним, что до станции Мочище 31 июля пустят дополнительный транспорт: 26 электричек с интервалом движения около 10-15 минут. Первый утренний поезд отправится в 8:26, а последний — в 11:10. В обратном направлении поезда начнут ходить с 12:29 и до 15:50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До станции Мочище в Новосибирске пустят дополнительные электрички в день авиашоу

По маршруту будут курсировать 26 поездов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер