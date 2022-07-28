На авиашоу в Мочище 2022 девушки-пилоты покажут в небе мертвые петли

Женская пилотажная группа покажет мертвые петли на авиашоу в Мочище. Фото: Рамиль НУРИЕВ

На авиашоу в Мочище 2022 выступит женская пилотажная группа из Сургута «Барсы», которая покажет групповые мертвые петли. Об этом в четверг, 28 июля, сообщил командир пилотажной группы Иван Барсов.

- В этом году у нас планируется новая программа. В Сургуте прошел первый показ. Мы продемонстрируем групповые мертвые петли. Наша новая фигура будет называться «Тюльпан», она очень красивая. Ну и покажем много фигур, которые связаны с дымовым шоу, - рассказал Иван.

Барсов добавил, что это будет третий раз, когда его пилотажная группа принимает участие в показательных выступлениях в Мочище.

- Находиться в воздухе мы будем 35 минут. Программа будет очень насыщенной, - добавил Иван Барсов.

«Барсы» выступят в промежутке между 11:00 и 12:00. После них появится пилотажная группа «Русь». Далее свою программу представят «Стрижи».

Ранее КП-Новосибирск писала, что «Стрижи» прилетели в Новосибирск для участия в авиашоу в Мочище 2022.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber