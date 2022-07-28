«Стрижи» прилетели в Новосибирск для участия в авиашоу в Мочище 2022

«Стрижи» прилетели в Новосибирск для участия в авиашоу. Фото: АГВК «Стрижи»

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» прилетела в новосибирский аэропорт Толмачево, чтобы выступить на авиашоу в Мочище 2022. Об этом сообщили в группе АГВП «ВКонтакте».

Напомним, авиационное шоу «Будем жить!» состоится в воскресенье, 31 июля.

- Дорогие друзья, вчера мы приземлились в аэропорту Толмачево. Впереди насыщенная программа! – написали в группе.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на авиашоу в Мочище 2022 под Новосибирском не выступят «Русские витязи».

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