Новосибирцам посоветовали добираться на авиашоу в Мочище общественным транспортом

Авиашоу пройдет с 9 утра до 3 часов дня. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирцам и гостям города, желающим посмотреть авиашоу в Мочище, региональные власти посоветовали добираться до аэродрома на общественном транспорте.

— Для снижения рисков возникновения заторных явлений на всех участках дорог вблизи аэродрома, вызванных припаркованными с нарушением правил дорожного движения автомобилями, будет организована работа мобильных комплексов фотовидеофиксации ЦОДД и эвакуаторов, — рассказали в региональном правительстве.

В день фестиваля 31 июля до станции Мочище пустят дополнительные электрички. 26 поездов без пересадок доставят людей с западного и южного направлений, а также с Жеребцовского и Кузбасского направления.

Также до станции Мочище по расписанию будут ходить автобусы №189, 189Л и 130. А для автомобилистов будет организована платная парковка на 3 тысячи мест. На парковке будут работать волонтеры, помогая в размещении машин.

Напомним, что авиашоу начнется в девять утра с выступления авиамоделистов. Далее пройдет показательное выступление авиационной техники, в том числе пролеты вертолетов «Робинсон R44» и выброска парашютистов. Потом концертная программа и розыгрыш призов. Закончится фестиваль в три часа дня.

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