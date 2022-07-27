«Спортивная» в Новосибирске станет первой двухтемпературной станцией метро в России

Станцию сдадут в сентябре. Фото: мэрия Новосибирска
Новосибирская станция метро «Спортивная» станет первой двухтемпературной станцией в России. Об этом сообщили в мэрии.
— Зимой в зоне путей будет отрицательная температура, а на платформе и в вестибюле — положительная. Для теплоизоляции пути отделят автоматическими перегородками, — пояснили в мэрии.
Напомним, что сейчас на станции идут отделочные работы. Скоро специалисты приступят к монтажу навесного потолка. Последними работами на станции станут установка лифтов и монтаж входных групп с дверями. Перед самым открытием установят турникеты, и станцию сдадут в эксплуатацию.
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