В Новосибирске станцию «Спортивная» достроят к концу сентября

Станцию планируют закончить к концу сентября. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске станцию «Спортивная» должны достроить планируют возвести к концу сентября. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход и соблюдение графика работ.

— После доработок общая стоимость станции составляет чуть более трёх миллиардов рублей. Нет проблем и с оборудованием: все поставки осуществляются, контракты заключены. Поэтому у нас нет сомнений, что 14-я станция Новосибирского метрополитена будет построена в сентябре, — отметил Анатолий Локоть.

Как подчеркнул глава Новосибирска, станция скоро приобретёт окончательный вид: сейчас здесь идут отделочные работы, уложены мраморные панно на стенах, пол оформлен мрамором, эскалаторы установлены и прошли первые испытания, скоро специалисты приступят к монтажу навесного потолка и раздвижных дверей. Формируется и внешний облик станции — идёт облицовка её фасада.

Через месяц основная часть дверей должна быть смонтирована, начнётся облицовка путевых стен, примыкающих к дверям. Также планируют закончить все гранитные работы, на 50 % смонтировать подвесные потолки. В августе специалисты приступят к установке лифтов. В конце августа по плану — монтаж витражей входных групп с дверями метро, в начале сентября — установка турникетов.

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