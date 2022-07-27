В день авиашоу в Мочище 2022 будут работать эвакуаторы

В день авиашоу в Мочище под Новосибирском будут работать эвакуаторы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В день авиашоу в Мочище 2022 на территории близи аэродрома будут работать эвакуаторы. Об этом предупредили в правительстве Новосибирской области.

Напомним, авиационное шоу «Будем жить!» состоится в воскресенье, 31 июля.

- На всех участках дорог вблизи аэродрома будет организована работа мобильных комплексов фотовидеофиксации ЦОДД и эвакуаторов, - рассказали в правительстве.

Это необходимо, чтобы снизить риски возникновения заторных явлений, вызванных припаркованными с нарушением ПДД автомобилями.

Всем желающим посетить авиашоу посоветовали отдать предпочтение общественному транспорту.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в день авиашоу в Мочище 2022 остановят ремонт Северного объезда.

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