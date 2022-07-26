Новосибирская ГПНТБ получила землю для строительства второго корпуса

Новосибирской ГПНТБ передали земельный участок для строительства нового корпуса. Фото: Мэрия Новосибирска

Новосибирской ГПНТБ передали земельный участок для строительства нового корпуса. Его площадь — 8398 квадратных метров, располагаться он будет по адресу улица Восход, 15.

— В 2019 году эта территория была оформлена под жилищную и коммерческую застройку, однако, после обращения губернатора Андрея Травникова в адрес вице-премьера России Марата Хуснуллина, правительственная комиссия отменила это решение, — сообщили в правительстве региона.

Сейчас книгохранилище ГПНТБ заполнено почти на 98%, его оставшиеся ресурсы будут использовать еще в пределах двух лет. Новый корпус будет работать круглосуточно. Помещение будет оснащено автоматизированной монорельсовой системой, чтобы доставлять книги из разных зданий. Там оборудуют зоны коворкинга, мультимедийный центр, отделы консервации и реставрации редких книг и рукописей, цифровые лаборатории, конгресс-центр, студии видео и звукозаписи и детский технопарк.

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