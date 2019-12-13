2019-12-13T10:59:58+03:00
Общество

ГПНТБ пытается отсудить землю для строительства второго корпуса библиотеки

Если суд не встанет на их сторону, то там появится жилой дом
Анна ПАШАГИНА
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Впереди старое здание, сзади новое. Фото: ГПНТБ СО РАНВпереди старое здание, сзади новое. Фото: ГПНТБ СО РАН
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В Новосибирске уже не первый год не могут поделить небольшой клочок земли. Не могут определиться, что там строить - второе здание ГПНТБ или же жилую «свечку». Дело рассматривается в московском суде. Об этом сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области»

— Арбитражный суд Москвы вынес решение о передаче участка под жилую застройку, — сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области». — Директор ГПНТБ намерен подать до конца года апелляцию. Хотя особого оптимизма в библиотеке не испытывают: выиграть одному учреждению, пусть даже входящему в структуру Академии наук, суд у государства — дело почти нереальное.

Одна из причин, почему необходимо строительство второго здания — присвоение уже отстроенной библиотеки статуса памятника историко-культурного наследия. Значит, какие-то технические новшества в нем вводить невозможно.

— Изначально у нас не были предусмотрены специальные условия для хранения редчайших памятников нашего музея книги: температура, влажность, оборудование для поддержания нужного микроклимата, — говорит ученый секретарь ГПНТБ Светлана Макеева «Ведомостям». — И теперь по новому статусу мы не сможем такие условия создать, поэтому хотелось бы перенести эти экспонаты в более современное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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