Психолог из Новосибирска объяснил, почему люди попадают в секту

Новосибирский психолог рассказал, почему люди становятся сектантами. Фото: Иван ПРОХОРОВ

На днях в Новосибирске полицейские накрыли секту, занимавшуюся «лечением» адептов. Сектанты заставляли людей смотреть на солнце и отказываться от лекарств, а затем собирали с них деньги. Психолог и психотерапевт Константин Зубахин рассказал КП-Новосибирск, почему сектантам удается завлечь людей даже самыми нелепыми лозунгами.

– Вероятно, адепты подобных сект хотят во что-то верить. Секта лишь подчеркивает их убеждения, дает им необходимое подтверждение. Также в секте из положительных моментов для вовлеченного есть модель крепкой семьи. Адепту дают иллюзию, что кто-то в нем заинтересован. «Ты нам нужен, мы заботимся», – а потом заставляют принимать веру. К примеру, дети даже из полных семей могут потерять чувство материнской любви, а для его восполнения пойти в секту. Бывает, человек находится в экзальтации, он возбудимый на какие-то лозунги. Такого человека тоже может затянуть в секту, – объяснил КП-Новосибирск психолог.

Защитить себя довольно просто: нужно обладать критическим мышлением, проверять информацию. В секту не попадет человек, который способен задавать вопросы, а не верить на слово. Как отметил Константин Зубахин, даже атеисты могут попасть в секту, так как они верят в то, что бога нет – следовательно, могут поверить во что-то еще.

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