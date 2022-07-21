В Новосибирске полицейские накрыли секту, занимавшуюся «лечением» адептов

В Новосибирске полицейские накрыли секту, которая занималась «лечением» людей с помощью религиозных практик и собирала с адептов деньги. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске полицейские накрыли секту, которая занималась «лечением» людей с помощью религиозных практик и собирала с адептов деньги. Подробности рассказали в областном МВД.

— Оперативниками была установлена женщина, организовавшая в своей квартире в Октябрьском районе Новосибирска место для сбора последователей идеологии организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Позже полицейские нашли в Советском районе Новосибирска офис, арендованный также для сбора адептов организации, — сообщили в ведомстве. — Позже полицейские установили еще троих жительниц Новосибирской области, одна из которых выступала координатором группы, а две другие являлись активными участницами.

Как сообщили в МВД, в ходе встреч адепты устраивали «лечение» с использованием религиозных практик группы и литературы, признанной экстремистской. Кроме того, руководители секты собирали с ее членов деньги.

— Организаторам секты предъявили обвинение по части 1 статьи 282. 2 УК РФ «Организация деятельности религиозного объединения, запрещенного судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности», а двум активным участницам — по части 2 статьи 282. 2 УК РФ «Участие в деятельности религиозного объединения, запрещенного судом в связи с осуществлением экстремистской», — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе обысков дома у сектантов и в местах, где они проводили собрания, были изъяты мобильники, график дежурств адептов и литература, часть из которой признана в России экстремистской. Сейчас в отношении сектантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

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