Назван возраст самой молодой матери в Новосибирской области

Самая молодая мама в Новосибирской области только недавно получила паспорт.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Самой молодой роженице в Новосибирской области всего 14 лет. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Управлении по делам ЗАГС региона.
– Возраст самой молодой мамы – 14 лет. Самого молодого отца – 17 лет, – сообщили КП-Новосибирск в управлении.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о самых редких именах новорожденных в регионе.
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