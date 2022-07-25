Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 1:06

Назван возраст самой молодой матери в Новосибирской области

Самый юный отец старше на 3 года
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Самая молодая мама в Новосибирской области только недавно получила паспорт.

Самая молодая мама в Новосибирской области только недавно получила паспорт.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самой молодой роженице в Новосибирской области всего 14 лет. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Управлении по делам ЗАГС региона.

– Возраст самой молодой мамы – 14 лет. Самого молодого отца – 17 лет, – сообщили КП-Новосибирск в управлении.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о самых редких именах новорожденных в регионе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber