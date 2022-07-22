«Люк-Даниэль и Элла-Эстель»: названы самые редкие имена новорожденных в Новосибирской области

В Новосибирской области назвали самые редкие имена новорожденных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области назвали самые редкие имена новорожденных за первое полугодие 2022 года. Информацию КП-Новосибирск предоставили в Управлении по делам ЗАГС НСО.

- За 6 месяцев 2022 года в отделах ЗАГС Новосибирской области зарегистрированы следующие редкие имена мальчиков: Вильгельм, Горыня, Добромир, Елизар, Лавр, Мелентий, Ратибор, Николя, Люк-Даниэль и Мирослав-Дарин, - рассказали КП-Новосибирск в Управлении.

Родители девочек тоже не уступали в оригинальности.

- Среди девочек встречались Аделаида, Демьяна, Луна, Петра, Асена-Памира, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья, Элла-Эстель и Ясения-Ксения, - добавили в Управлении по делам ЗАГС НСО.

Чаще всего новорожденных мальчиков называли Александром, Михаилом, Максимом, Дмитрием, Иваном, Артемом, Матвеем, Романом или Тимофеем. Самыми распространенными именами среди девочек стали София, Ева, Алиса, Виктория, Мария, Полина, Анна, Варвара, Милана и Дарья.

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