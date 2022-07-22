В Новосибирской области в ДТП погиб 70-летний водитель

Водитель умер до приезда скорой. Фото: МВД по НСО

В Новосибирской области 70-летней пенсионер на «Ладе» вылетел в кювет и разбился. Произошло ДТП в Северном районе региона вечером в четверг, 21 июля.

— 70-летний мужчина за рулем «Лады» двигался по автодороге Северное — Верх-Красноярка — Венгеровское в сторону села Северное. На 122 километре он вылетел в кювет и опрокинулся, — рассказали в региональном МВД.

Водитель умер на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в Черепановском районе. Пьяный водитель с пятью пассажирами вылетел в кювет. В итоге погибла 42-летняя женщина.

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