В машине было двое детей: жуткое смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".

В Черепановском районе Новосибирской области пьяный водитель на «Шевролет Ланос» вылетел в кювет. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Водитель иномарки ехал со стороны поселка Еловкино в сторону трассы Р-256. В пути следования съехал в кювет и опрокинулся. В автомобиле находились 5 пассажиров, в том числе двое детей. В результате аварии погибла 42-летняя женщина. Остальные попали в больницу с различными травмами, – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии. Проводится проверка.

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