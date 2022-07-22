В Новосибирске экс-полицейский оспорил приговор за сбитого пешехода на Первомайке

Потерпевший до сих пор не восстановился. Фото: Предоставлено родственниками потерпевшего

В Новосибирске бывший полицейский обжаловал приговор по скандальному делу о сбитом пешеходе на Первомайке. Решением кассационного суда дело вернулось на рассмотрение в Первомайский районный суд.

ДТП случилось вечером 21 октября 2018 года у дома на улице Первомайской, 218. По данным ГИБДД, седан Nissan Almera сбил 22-летнего пешехода, который переходил дорогу во время дождя.

- С помощью видеокамеры на перекрестке улиц Первомайская и Героев Революции установлено, что пешеход начал переходить дорогу в зоне пешеходного перехода на зеленый свет. В этот момент водитель совершил наезд на пешехода, от удара он подлетел в воздух и несколько раз перевернулся, упав на асфальт, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Парень чудом выжил – он получил открытый перелом черепа, тяжёлый ушиб головного мозга и закрытый перелом ноги, впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью. Полицейский был уволен из органов МВД.

- В мае 2020 года Первомайский районный суд назначил для него полтора года ограничения свободы. Первый приговор был обжалован адвокатом подсудимого, апелляция оставила его в силе, кассационная инстанция отменила и направила на новое рассмотрение. На данный момент сроки давности привлечения к уголовной ответственности прошли и даже в случае обвинительного приговора подсудимого освободят от уголовной ответственности, – прокомментировала Наталья Харитонова.

Потерпевший вышел из комы инвалидом первой группы: у него снизилось зрение, слух и умственное развитие деградировало до уровня 10 летнего ребенка, говорят родственники. Суд удовлетворил гражданский иск к водителю, однако тот выплачивает незначительные суммы.

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