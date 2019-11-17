«Толя с трудом говорит, одна нога короче другой»: полицейский въехал в пешехода на зебре и остался на свободе

Жизнь 23-летнего новосибирца Анатолия Гаврилова разделилась на две части после 21 октября 2018 года: его на пешеходном переходе по улице Героев Революции сбил полицейский.

- Я толком ничего не помню: знаю, что был дождь, я шел к другу, был на зебре. Не ожидал вообще, что меня могут там сбить, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий.

В распоряжении «Комсомолки» также оказалось видео с места аварии. В кадре четко видно, что парень дождался зеленого сигнала светофора, и только потом начал переходить дорогу. В этот момент его сбила иномарка.

- За рулем той машины был полицейский, который ехал на своем личном авто, - рассказывает Диана Кравчук, юрист парня. – Но своей вины на суде он до сих пор не признает и никак не помогает с лечением…

Сам полицейский на суде уверял, что из-за сильного ливня ничего не видел и не успел вовремя затормозить...

В больницу парень поступил с тяжелейшими травмами. Фото: личный архив.

ЛИШИЛСЯ ДЕВУШКИ И РАБОТЫ ПОСЛЕ АВАРИИ

Удар от машины был сильным: Анатолий попал в больницу с тяжелейшей открытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги. Несколько дней парень был в коме, врачи боролись за его жизнь.Чудом ему удалось выкарабкаться:

- Толе до сих пор тяжело говорить: каждое слово дается ему с трудом, - говорит Диана Кравчук. – Ему дали вторую группу инвалидности. Еще у Толи неправильно срослись кости, было несколько операций. Сейчас у него одна нога короче другой... Еще у него упало зрение, слух.

Серьезные проблемы со здоровьем – это не единственный удар, который ждал парня. Он расстался с девушкой, с которой они начали встречаться еще до аварии.

- Наверное, ей непросто было со мной, она постоянно ездила в больницу, - говорит сибиряк.

А еще Анатолий лишился работы: он был разнорабочим в одном из супермаркетов, но его уволили.

- Там как только увидели мою справку об инвалидности, даже никаких других вакансий не предложили, - описывает ситуацию парень.

Сейчас у парня - вторая группа инвалидности. Фото: личный архив.

ПОЛИЦЕЙСКОГО НЕ УВОЛИЛИ

А что же до полицейского, который сбил парня? Он до сих пор продолжает работать в правоохранительных органах.

- Знаете, что однажды было? Он заставил Толю, которому тяжело передвигаться, прийти в суд на костылях. Хотя я объясняла, что буду представлять интересы парня, чтобы его не мучили, - рассказывает Диана Кравчук, юрист парня.

Была ситуация, когда адвокат полицейского попытался выйти на мировую:

- Я сразу сказала: выплачивайте миллион в качестве компенсации и пойдем на мировую. Почему такая сумма? Толя – седьмой ребенок в семье, причем приемный. Денег в семье нет, а ему нужна сейчас серьезной реабилитация, - объясняет Диана. - Но они отказались.

Операцию на ноге парню делали несколько раз. Фото: личный архив.

Сейчас Анатолий и его юрист переживают, что полицейский будет намеренно затягивать процесс:

- Срок давности по этому делу заканчивается 21 октября 2020 года, и сейчас адвокат ходайствует о назначении всевозможных экспертиз, чтобы отложить вынесение приговора на как можно больший срок. Ведь тогда полицейский избежит уголовной ответственности, - говорит Диана.

КП-Новосибирск обязательно будет следить за ходом судебных разбирательств. Мы готовы предоставить слово второй стороне конфликта. Связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.