Самолет из Новосибирска в Волгоград из-за непогоды экстренно приземлился в Саратове

Самолет из Новосибирска экстренно сел в Саратове. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

Рейс S7 5131 отправился из столицы Сибири по расписанию в 10:50. Самолет должен был сесть в Волгограде через 4 часа, в 11:05 по местному времени. Но задержался из-за непогоды и совершил посадку в Саратове. Инцидент произошел вчера, об этом сообщает КП-Саратов со ссылкой на пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.

Через 25 минут после приземления тучи рассеялись, и самолет успешно доставил пассажиров в аэропорт Волгограда. Общая задержка составила 2 часа.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что первый самолет из Толмачево вылетел в столицу Бурятии рейсом Улан-Удэ – Новосибирск – Норильск.

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