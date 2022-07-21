Первый самолет из Толмачево вылетел в столицу Бурятии рейсом Улан-Удэ – Новосибирск – Норильск

Из Новосибирска в Улан-Удэ впервые вылетел самолет по новому маршруту. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

Со взлетной полосы новосибирского аэропорта Толмачево впервые вылетел самолет по новому маршруту Улан-Удэ – Новосибирск – Норильск. Первый рейс состоялся 20 июля.

Пассажиры прибывали на борт в хорошем настроении. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

– Время вылета из Улан-Удэ в Новосибирск – в 20:45 местного времени. Из Новосибирска в Норильск – в четверг в 04:05 по местному времени. Время вылета из Норильска в Новосибирск – в 12:00 по местному времени. Из Новосибирска в Улан-Удэ – в 15:40 по местному времени, – сообщил директор аэропорта столицы Бурятии «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем Telegram-канале.

Самолет приземлился в столице Бурятии. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

Примерное время в пути – два с половиной часа. Полеты из Новосибирска до Улан-Удэ и обратно открыла авиакомпания NordStar. Также по средам еженедельно будут летать самолеты из Новосибирска в Норильск и обратно.

Первый полет прошел без инцидентов. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

Летать из Новосибирска в Улан-Удэ пассажиры будут на самолетах Boeing 737-800 с эконом-классом и бизнес-классом.

На стойке регистрации пассажиров встречали воздушные шарики. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

– В честь запуска нового рейса в Толмачево у стойки регистрации и возле трапа развесили воздушные шарики. Пассажирская загрузка до Улан-Удэ была стопроцентной. Во время полета не кормили, только разносили напитки, потому что рейс длился менее 4 часов, – рассказал корреспондент КП-Новосибирск Дмитрий Торгач.

В самолете не кормили, только разносили напитки. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

Самолеты будут летать каждую неделю по средам в период летнего расписания полетов 2022 года.

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