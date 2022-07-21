Гроза в Новосибирске 21 июля 2022 года: публикуем снимки неба, рассеченного молниями

Вечером 21 июля в Новосибирске началась гроза. Фото: "АСТ-54"

Гроза в Новосибирске 21 июля 2022 года началась под вечер. Горожане успели заснять на фото и видео яркие вспышки молний и громкие раскаты грома.

Вспышки молний горожане успели сфотографировать. Фото: "АСТ-54"

— Завораживающая красота — рассечённое молниями небо над Новосибирском, — подписали серию таких снимков в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В каких-то районах города уже пошел дождь, сопровождающийся сильными порывами ветра. Дожди с грозами синоптики обещают сибирякам на протяжении ближайших дней.

В небе над городом сверкали молнии. Фото: "АСТ-54"

Напомним, незадолго до грозы новосибирцы заметили в небе вымеобразные облака, которые, как правило, как раз и появляются перед штормом.

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