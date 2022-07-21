Новосибирцы засняли над городом вымеобразные облака

Новосибирцы засняли в небе над городом "вымеобразные" облака. Фото: "АСТ-54"
Новосибирцы продолжают делиться в соцсетях фотографиями погодных явлений, которыми решила их сегодня удивить природа. Ранее КП-Новосибирск писала об образовавшейся над городом двойной радуге, а сейчас люди выложили снимки облаков необычной формы.
Их обычно можно увидеть перед грозой. Фото: "АСТ-54"
— Новосибирцы делятся фотографиями необычных вымеобразных облаков в небе над городом и областью, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где были опубликованы снимки.
Такие облака - довольно редкое явление. Фото: "АСТ-54"
Вымеобразные облака, или по-другому «мамматусы» — довольно редкое атмосферное явление. Как правило их появление связано с грозовыми штормами. Любопытно, что чаще всего они встречаются в тропических широтах. Но и в наших краях их можно увидеть.
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