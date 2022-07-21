В Новосибирске станцию метро «Спортивная» достроили на 92%

Станцию метро «Спортивная» достроили на 92%. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ
Станция метро «Спортивная» практически полностью готова. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ООО «СпецТрансСтрой».
- Станцию метро «Спортивная» достроили на 92%, - отметили в компании.
Как сообщали ранее в «СпецТрансСтрой», строители в полном объеме выполнили работы по устройству кровли станции.
На данный момент там завершают облицовку стен и пола гранитом. А еще заканчивают установку гранитных панно.
Ранее КП-Новосибирск писала, что между станциями «Спортивная» и «Речной вокзал» установили светофоры.
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