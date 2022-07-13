В новосибирском метро установили светофоры между станциями «Спортивная» и «Речной вокзал»

В новосибирском метро установили светофоры. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске на перегоне между станциями «Речной вокзал» и «Спортивная» установили светофоры для экстренных ситуаций. Об этом рассказали в среду, 13 июля, в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».

– С помощью мачтовых светофоров машинист узнаёт, что движение впереди закрыто, например, из-за неисправности поезда или по другим причинам, – объяснил гендиректор компании Сергей Арапов.

Светофоры в метро необходимы на каждом соединительном перегоне между станциями. На «Спортивной» их установили ночью в обоих направлениях движения поездов. Светофоры протестировали, они готовы к работе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на станции «Спортивная» установили 8 панно с изображением спортсменов.

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