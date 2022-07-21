В Новосибирске отремонтируют кукольный театр за 300 миллионов рублей. Фото: Театр кукол. Новосибирск.

Власти Новосибирской области планируют в 2023 году получить средства на капитальный ремонт кукольного театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра культуры региона Юрия Зимнякова.

– Есть уверенность, что на следующий год мы получим финансирование. Общая сумма финансирования – примерно 300 миллионов рублей на реконструкцию, – рассказал Юрий Зимняков.

Театр находится в здании, построенном в начале XX века. Его реставрировали в 1997 году.

Напомним, в Новосибирске почти готово новое здание для театра под руководством Сергея Афанасьева.

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