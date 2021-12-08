В Новосибирске к следующему сезону откроется драмтеатр Афанасьева

Работы завершены более чем на 65%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Здание, в котором разместится Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, готов более чем на 65%. Объект обещают сдать к новому театральному сезону — 1 сентября 2022 года. Об этом сообщают в мэрии Новосибирска.

— За основу будущего театра взяли дореволюционное здание, и переделывать его сложнее, чем строить что-то новое, — рассказывает мэр Анатолий Локоть. — Сейчас работы завершены более чем на 65%, и подрядчик берет на себя обязательства к 1 сентября сдать здание.

Сметная стоимость строительства — 437 миллионов рублей, но из-за дополнительных работ сумма увеличится еще на 80 миллионов.

В проекте театра указано, что он рассчитан на 220 мест, главный вход будет со стороны улицы Максима Горького, а служебный — с бокового фасада здания. Интерьер будет выдержан в зеленых, серых и бордовых тонах.

В здании уже есть электричество, вода и отопление. Наряду со строительными работами идет монтаж сценического оборудования. Отделочные работы запланированы на начало следующего года.

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