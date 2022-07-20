Четверо парней пострадали в ДТП с перевернутой «Тойотой» в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В ГИБДД по Новосибирску раскрыли подробности ночной аварии с перевёрнутой «Тойотой» в Первомайском районе Новосибирска. Машиной управлял 20-летний парень. Он сел за руль пьяным.

– Водитель 2002 года рождения, ранее лишенный прав, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль TOYOTA PASSO (на момент ДТП водитель в автомобиле отсутствовал), после чего TOYOTA COROLLA наехала на препятствия: дерево, световую опору, магазин. В результате этого водитель совершил опрокидывание, – уточнили в Госавтоинспекции.

В аварии пострадали водитель «Тойоты Короллы» и его трое пассажиров. Двое несовершеннолетних парней, 2005 и 2006 годов рождения, а также парень 2001 года рождения. Их всех госпитализировали.

– В отношении водителя автомобиля TOYOTA COROLLA сотрудники ГИБДД вынесли определение о возбуждении административного расследования по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ и статьи 12.33 КоАП РФ. По данному факту проводится административное расследование, – добавили в ведомстве.

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