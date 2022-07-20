Ночью в Новосибирске «Тойота» вылетела с дороги и перевернулась. Фото: "АСТ-54".
В ночь на среду, 20 июля, жёсткое ДТП произошло в Новосибирске: иномарка на скорости слетела с дороги и опрокинулась на крышу. Кадры с места аварии появились в соцсети.
– ДТП произошло рядом с домом №106 на улице Первомайской. Водитель иномарки не справился с управлением, – написали подробности в группе «АСТ-54».
Очевидцы сообщили, что в перевернутой машине находились 3 человека. Одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.
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