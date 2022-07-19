Поиски 68-летней сибирячки в темно-синих бриджах завершились трагедией

Женщина не вернулась домой с прогулки и родные забили тревогу. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области поиски 68-летней короткостриженной пенсионерки в темно-синих бриджах завершились трагедией. Об этом сообщили волонтеры.

— Женщина была найдена погибшей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибисрк».

Напомним, сибирячка пропала в селе Горбунова Куйбышевского района в пятницу, 15 июля. Она не вернулась домой с прогулки и родные забили тревогу.

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Она ушла в неизвестном направлении (подробнее).

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